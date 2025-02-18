Ученые нашли ключ к происхождению человеческой речи

Американские ученые из Университета Рокфеллера обнаружили генетический вариант, который может быть ключом к пониманию того, как люди развили способность к сложной речи. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Команда открыла особый человеческий вариант особого белка NOVA1, отличающий от аналогичных протеинов как у животных, так и у родственных людям видов, включая неандертальцев и денисовцев.

NOVA1 — это РНК-связывающий белок, играющий важную роль в развитии нервной системы. У людей он имеет уникальную аминокислотную замену (I197V), которая отсутствует у других приматов и архаичных людей.

Исследователи использовали технологию CRISPR для замены обычного белка NOVA1 у мышей на человеческий вариант. В результате у грызунов изменились звуковые сигналы, которые они используют для общения.

« Э т о т г е н м о ж е т б ы т ь ч а с т ь ю м а с ш т а б н о г о э в о л ю ц и о н н о г о и з м е н е н и я , к о т о р о е с д е л а л о в о з м о ж н ы м п о я в л е н и е я з ы к а у р а н н и х с о в р е м е н н ы х л ю д е й » , — о т м е т и л Р о б е р т Д а р н е л л , р у к о в о д и в ш и й и с с л е д о в а н и е м .

Ученые также проанализировали геномы неандертальцев, денисовцев и современных людей. Оказалось, что архаичные люди имели тот же вариант NOVA1, что и другие животные, в то время как у современных людей доминирует уникальная версия.

Это позволяет предположить, что данный вариант появился у предков современных людей в Африке и стал распространяться по мере их миграции по планете.