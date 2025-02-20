Обнаружены более 300 «зародышей» сверхмассивных черных дыр

Научная команда инструмента DESI, предназначенного для изучения свойств темной энергии, обнаружила в близлежащих карликовых галактиках более 300 кандидатов на роль так называемых черных дыр промежуточной массы, своеобразных "зародышей" сверхмассивных черных дыр.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации университетов, проводящих астрономические исследования (AURA).

"В ходе анализа данных, собранных инструментом DESI, ученые обнаружили свыше трех сотен кандидатов на роль черных дыр промежуточной массы, что фактически утроило число подобных объектов, известных человечеству. Их открытие и последующее изучение поможет ученым раскрыть природу этих загадочных небесных тел и понять, какую роль они могли играть в процессе формирования сверхмассивных черных дыр", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришел коллектив астрономов под руководством научного сотрудника Университета штата Юта (США) Рагадипики Пучи при изучении снимков и научных данных, которые были собраны при помощи DESI за первый год наблюдений после начала его работы в октябре 2019 года. За это время данный научный прибор измерил рекордно большое число спектров далеких галактик, в том числе большого числа объектов, которые мы видим в том состоянии, в котором они находились в первые эпохи существования Вселенной.

В их число, как отмечают Пуча и ее коллеги, входит порядка 115 тыс. карликовых галактик, внутри которых предположительно должны скрываться черные дыры промежуточной массы. Для их поисков исследователи отобрали те галактики, в которых недавно "пробудилась" центральная черная дыра и начала выбрасывать яркие джеты - пучки материи, разогнанной до околосветовых скоростей. Ученые изучили снимки этих объектов и определили примерную массу и порождающих их черных дыр по особенностям в структуре спектра их выбросов.

Эти расчеты показали, что в изученных карликовых галактиках, а также в некоторых их более крупных соседях, скрывается около трех сотен черных дыр, чья масса превышает солнечную не более чем в миллион раз. Это делает их кандидатами на роль черных дыр промежуточной массы, что фактически утраивает число уже известных нам объектов такого рода в окрестных регионах Вселенной.

Как отмечают исследователи, лишь 70 из открытых ими кандидатов на роль черных дыр промежуточной массы находятся внутри карликовых галактик, что ставит под сомнение устоявшееся среди теоретиков представление о том, что подобные объекты должны значительно чаще встречаться в галактиках небольшой массы, чем в их более крупных соседях. Последующие наблюдения при помощи DESI помогут понять, действительно ли теоретики ошибаются в этом случае, подытожили Пуча и ее коллеги.

О "зародышах" сверхмассивных черных дыр

По текущим представлениям астрономов, в центре почти каждой галактики Вселенной присутствует сверхмассивная черная дыра. В прошлом ученые считали, что эти объекты возникли в первые эпохи жизни Вселенной в результате многократных слияний небольших черных дыр, что было недавно поставлено под сомнение после того, как обсерватория "Хаббл" обнаружила сразу несколько очень крупных сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

По этой причине астрофизики-теоретики предполагают, что сверхмассивные черные дыры формировались внутри особо плотных регионов ранней Вселенной, где плотность темной и видимой материи была достаточно высокой для формирования в карликовых галактиках так называемых черных дыр промежуточной массы. Так ученые называют компактные объекты с массой в сотни и тысячи Солнц, последовательные слияния которых, предположительно, приводят к рождению сверхмассивных черных дыр.