Вулкан Маунт-Спурр на Аляске может взорваться

Вулкан Маунт-Спурр, возвышающийся на 3370 метров над уровнем моря, демонстрирует признаки пробуждения. По данным вулканолога Мэтью Хани из Аляскинской вулканической обсерватории, вероятность извержения оценивается в 50%. За последние 10 месяцев количество небольших землетрясений в этом районе достигло тысячи. Об этом сообщает ABC News.

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Маунт-Спурр расположен всего в 130 километрах к западу от Анкориджа – крупнейшего города Аляски с населением 286 075 человек. В случае извержения возможны серьезные последствия: облако вулканического пепла может накрыть город, как это уже происходило в прошлом.

Так, в 1953 году извержение Маунт-Спурра выбросило пепел на высоту более 10 тысяч метров, осадив слои вулканического материала по всему региону. Несмотря на масштабность события, жертв тогда не было.

По данным Геологической службы США , текущая вулканическая активность сопровождается многочисленными небольшими землетрясениями на северной стороне кратера и медленным «вздутием» вулкана – поверхность поднялась на 6 см, что свидетельствует о накоплении магмы.

Последний раз Маунт-Спурр извергался в 1992 году, тогда за несколько месяцев произошло три взрыва, а аэропорт Анкориджа был вынужден закрыться на 20 часов. Несмотря на настораживающие признаки, ученые призывают к осторожности в прогнозах. Похожие подземные толчки фиксировались в 2004 и 2012 годах, но извержения не последовало.

« П е р е д и з в е р ж е н и е м д о л ж н ы у с и л и т ь с я з е м л е т р я с е н и я , п о я в и т ь с я и з м е н е н и я в г а з о в ы х в ы б р о с а х и д е ф о р м а ц и я х г р у н т а » , – о т м е т и л и у ч е н ы е .

Сейчас вулканологи внимательно следят за Маунт-Спурром. Если он действительно взорвется, это станет одним из крупнейших природных событий в регионе за последние десятилетия.