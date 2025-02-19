Раскрыты характеристики первого складного iPhone

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo характеристики первого складного гаджета Apple.

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Согласно источнику, первый складной гаджет Apple получит внешний экран на 5,49 дюйма и внутренний гибкий дисплей диагональю 7,74 дюйма. Однако пока не известно, о каком именно устройстве идет речь.

Некоторые эксперты предполагают, что, учитывая размеры экранов, это может быть складной iPad mini. Более вероятно, что это складной iPhone, так как известно, что Apple практически определилась с выбором поставщика складных экранов для смартфона. Будущий iPhone, по слухам, будет иметь форм-фактор Fold, а не Flip, как считалось ранее.

В случае, если это действительно складной iPhone, его размеры будут меньше, чем у Samsung Galaxy Z Fold6 с экранами на 6,3 и 7,6 дюйма соответственно, и будут ближе к более квадратным Google Pixel Fold и Oppo Find N2.

По слухам, складной iPhone или iPad могут представить не ранее 2027 года. Таким образом, к моменту выхода устройства его параметры могут еще не раз измениться.