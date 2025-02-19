Пользователей «Блокнота» в Windows попросили завести аккаунт Microsoft

Встроенный в Windows 11 текстовый редактор «Блокнот» начал требовать создания аккаунта Microsoft для продолжения работы. На это обратило внимание издание XDA.

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По словам журналистов медиа, подобное сообщение увидели многие пользователи операционной системы (ОС). В нем говорилось, что для активации функций искусственного интеллекта (ИИ) для написания и редактирования текста необходимо завести аккаунт Microsoft.

Специалисты XDA объяснили, что входить в аккаунт для продолжения работы необязательно, если потребители не собираются пользоваться функциями ИИ. Однако в Microsoft просят сделать это, чтобы активировать функции Copilot на компьютере.

В материале говорится, что аккаунт Microsoft не является обязательным для использования базовых функций и сервисов Windows. Журналист XDA Саймон Батт заметил, что многие выбирают примитивный текстовый редактор «Блокнот» для быстрого просмотра документов и не хотят оставлять в программе свои данные.

В ноябре корпорация Microsoft добавила в редактор «Блокнот» продвинутые функции работы с текстом. Функция Rewrite позволила переписывать определенный фрагмент текста под конкретный запрос — например, сократить, сделать длиннее, поменять тон повествования и прочее.