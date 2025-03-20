Тайны океана, которые наука не может объяснить

Свыше 40% популяции планеты живут в расстоянии 100 километров от берега океана, однако наши знания о морях по-прежнему скудны. Людям проще отправиться в космос, чем выдержать сокрушительное давление морских пучин. И хотя мы регулярно узнаем что-то новое, некоторые загадки по-прежнему остаются за гранью нашего понимания. Портал Science Focus рассказал о тайнах океана, над которыми бьются ученые.

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Почему косатки убивают белых акул

В водах Южной Африки происходит что-то странное. На протяжении почти 10 лет на берега страны вымывает трупы белых акул с вырванной печенью. Оказалось, что повышенный процент смертей акул совпал с частыми появлениями пары самцов косатки. А в 2022 году их запечатлели прямо в процессе охоты на белых акул.

Киты-убийцы переворачивают акул, чтобы те впали в иммобилизованное состояние, после чего разрывают им брюхо, чтобы полакомиться жирной печенью. Ученые беспокоятся, что это поведение может повлиять на деликатную экосистему региона: уже есть признаки того, что белые акулы бегут в ответ на подобные атаки. Но почему косатки вообще вдруг начали охотиться на них? Обычно эти хищники приплывали в южноафриканские воды за дельфинами, и лишь в 2015-2017 году начали промышлять охотой на акул.

Откуда взялась вода на Земле

Земля на 70% покрыта океаном площадью 360 млн километров и средней глубиной 3 682 метра — самой крупной средой обитания на планете. И хотя наука знает, что Земля сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад, никто до сих пор не может точно сказать, откуда появилась вся эта вода.

Есть две потенциальные теории. Одна утверждает, что наша планета сформировалась в регионе космоса, где были не только минералы, но и, в какой-либо форме, вода. А вторая предполагает, что наш уголок галактики был слишком горячим для существования воды и что она появилась на планете уже после формации Земли благодаря другим телам в Солнечной системе.

Кто (или что) создал монумент Йонагуни

Недалеко от побережья Йонагуни, самого южного из японских островов Рюкю, на дне моря лежит странная формация скал. Дайвер Кинатиро Аратаке нашел обнаружил находку в 1986-м — он хотел найти удобное место для наблюдения за акулами-молотами.

Необычный монумент представляет собой перпендикулярное нагромождение блоков из песчаника, соединенных параллельными креплениями. У него также есть спиральная «лестница» и странная гравировка, из-за которой некоторые люди считают, что монумент — затопленный памятник культуры древней цивилизации.

Никто не знает, как появился монумент Йонагуни. Часть людей считает, что он рукотворный: якобы ультразвуковое исследование подтвердило, что он был создан приблизительно 10 000 лет назад. Другие же уверены, что он сформировался естественным образом. Многие скалы в этом регионе обладают свойством чисто разламываться по вертикали и горизонтали, причем даже на суше. А некие гравировки могут быть не более чем царапинами на поверхности песчаника.

Откуда доносятся странные звуки в океане

Океан — неожиданно громкое место. Человеческая активность, зовы животных, вулканические толчки и сейсмические сдвиги создают под водой богатый звуковой фон. Но некоторые шумы вводят ученых в заблуждение.

В 1991 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США впервые зафиксировало «отгиб» — неизвестный звук, который существует и по сей день. Он появляется всего на пару секунд и доносится из точки между Новой Зеландией и Южной Америкой, как правило весной и осенью. Еще один шум, «пинг», берет начало в проливе Фьюри-энд-Хекла в канадской Арктике. А «блуп» — самый необъяснимый из звуков. Его впервые засекли в 1997 году, причем звуковая волна дошла до гидрофонов, расположенных на расстоянии тысяч километров друг от друга в Тихом океане.

Что было источником этих звуков? Поклонники творчества Г.Ф. Лавкрафта надеялись, что на дне океана действительно покоится Ктулху, но нет. Ученые нашли причину по меньшей мере одного из этих шумов. «Блуп» — на самом деле звук айсберга, отрывающегося от массивного ледника.

Что происходит на дне океана

При разговоре о море и океане большинство людей представляют себе волны и гладь воды, но глубоко под ними лежит морское дно — довольно таинственное место. Хотя человечество уже составило карту морского дна с помощью спутниковых данных, подобная информация не учитывает детали топографии. На ней не видны подводные хребты и исторические артефакты — например, затонувшие корабли.

Хорошая новость в том, что ученые активно работают над исправлением этой ошибки. В рамках проекта Seabed 2030 специалисты со всего мира планируют создать обновленную карту дна океана с помощью современных технологий высокого разрешения. Правда, на данный момент (по состоянию на июнь 2024) они обработали всего 26,1% от всей площади океана — до завершения проекту еще далеко. Но законченная карта позволит нам узнать больше об океанских течениях, изменениях в климате и цунами.