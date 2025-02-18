Соцсеть Маска подала иск против властей ФРГ за "посягательство на свободу слова"

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, подала иск против властей ФРГ, обвинив Берлин в посягательстве на свободу слова из-за большого количества запросов на получение данных пользователей, предположительно совершивших преступления. Об этом сообщило управление соцсети по связям с государственными органами.

"Германия направляет X наибольшее количество юридических запросов на получение пользовательских данных в ЕС, причем около 87% из этих запросов касаются правонарушений, связанных с высказываниями", - говорится в сообщении управления.

Там подчеркнули, что руководство соцсети считает эти запросы незаконными.

Платформа уже обратилась в судебные учреждения ФРГ с исками, "оспаривающими правомерность вмешательства властей страны в частную жизнь пользователей и посягательства на их свободу слова".