В Индонезии начали разработку аналога DeepSeek
В Индонезии специалисты начали разработку аналога китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek, заявил советник индонезийского лидера по экономическим вопросам Лухут Бинсар Панджаитан.
«Мы собрали команду для создания нашего собственного DeepSeek. На самом деле это недорого. Мы можем это сделать, потому что здесь много умных людей», — цитирует его Jakarta Globe.
Он добавил, что разработчики представят версию президенту через две недели.
Ранее кабмин Нидерландов запретил госслужащим использовать чат-бот DeepSeek. Также МИД и Минпромторг Южной Кореи ограничили доступ к DeepSeek.
Между тем россиян призвали не делиться с DeepSeek личными данными.