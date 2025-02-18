В Индонезии начали разработку аналога DeepSeek

В Индонезии специалисты начали разработку аналога китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek, заявил советник индонезийского лидера по экономическим вопросам Лухут Бинсар Панджаитан.

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« М ы с о б р а л и к о м а н д у д л я с о з д а н и я н а ш е г о с о б с т в е н н о г о D e e p S e e k . Н а с а м о м д е л е э т о н е д о р о г о . М ы м о ж е м э т о с д е л а т ь , п о т о м у ч т о з д е с ь м н о г о у м н ы х л ю д е й » , — ц и т и р у е т е г о J a k a r t a G l o b e .

Он добавил, что разработчики представят версию президенту через две недели.

Ранее кабмин Нидерландов запретил госслужащим использовать чат-бот DeepSeek. Также МИД и Минпромторг Южной Кореи ограничили доступ к DeepSeek.

Между тем россиян призвали не делиться с DeepSeek личными данными.