На Байконуре заправили «Прогресс МС-30»

На космодроме Байконур завершили заправку компонентами топлива и сжатыми газами транспортного грузового корабля «Прогресс МС-30».

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Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

« П о с л е з а п р а в о ч н ы х о п е р а ц и й к о р а б л ь п р и б ы л в м о н т а ж н о - и с п ы т а т е л ь н ы й к о р п у с и б ы л у с т а н о в л е н в д и н а м и ч е с к и й с т е н д д л я з а к л ю ч и т е л ь н ы х э т а п о в п р е д п о л е т н о й п о д г о т о в к и , а т а к ж е у к л а д к и с в е ж и х п р о д у к т о в и б о р т о в о й д о к у м е н т а ц и и в г р у з о в о й о т с е к » , — з а я в и л и в г о с к о р п о р а ц и и .

Ранее «Роскосмос» сообщил, что перед заправкой корабль прошел контрольное взвешивание.

Также в феврале госкорпорация рассказала, что к Международной космической станции (МКС) корабль «Прогресс МС-30» отправит ракета «Союз-2.1а», которая в конце месяца стартует с 31-й площадки космодрома Байконур.

В сентябре «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-30» отправлен на Байконур.