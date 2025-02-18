Раскрыта тайна загадочных вспышек на желтых гипергигантах

Международная группа астрономов провела пятилетнее исследование желтых гипергигантов — массивных звезд, известных своими мощными выбросами вещества. В фокусе внимания исследователей оказалась звезда Ро Кассиопеи (Rho Cas), а также HR 8752 и HR 5171A. Результаты показали, что у Ро Кассиопеи вспышки происходят циклически каждые 10–40 лет и сопровождаются резкими изменениями температуры поверхности. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

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Желтые гипергиганты — одни из самых массивных и ярких звезд в галактике, находящиеся на поздних стадиях эволюции. Они в сотни тысяч раз ярче Солнца и могут переходить в категорию светящихся голубых переменных звезд или завершать свой жизненный цикл мощной вспышкой сверхновой.

Анализ данных с 1962 по 2020 год позволил ученым впервые точно откалибровать температурные изменения Ро Кассиопеи. Оказалось, что в годы, предшествующие вспышкам, ее пульсации становятся сильнее и растягиваются по времени. За последние 138 лет было зафиксировано шесть таких выбросов с промежутками в 10, 41, 40, 14 и 13 лет. При этом температура звезды во время вспышек колеблется от 4 500 до 7 500 °C.

Астроном Алекс Лобель из Королевской обсерватории Бельгии отметил, что исследование охватило 138 лет данных, включая исторические наблюдения с 1885 года. Ученые выяснили, что мощные радиальные пульсации играют ключевую роль в запуске этих выбросов.

Также исследователи изучили эволюцию двух других гипергигантов. HR 8752 после 1996 года смещается в более горячую фазу, а HR 5171A с 2018 года возобновила пульсации после периода угасания.

По мнению ученых, их открытие расширяет понимание эволюции массивных звезд и подтверждает, что желтые гипергиганты меняются гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.