Пиратское ПО MAS научилось бесплатно и навсегда активировать Windows

Разработчики пиратской утилиты Microsoft Activation Scripts (MAS) выпустили обновление, позволяющее активировать Windows раз и навсегда. Об этом сообщает портал 3DNews.

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MAS — это программа с открытым исходным кодом, предназначенная для активации всех версий Windows, начиная с Windows 7, а также коммерческих лицензий, включая Extended Security Updates (ESU), и офисных пакетов, начиная с Microsoft Office 2013.

В актуальной версии MAS 3.0 команда Massgrave добавила инструмент TSForge, основанный на эксплойтах, использующихся для активации ПО. Этот инструмент воздействует на компоненты Windows DRM и Software Protection Platform, обходя традиционные методы активации.

Хотя MAS по всем признакам является пиратской программой, Microsoft, по неизвестным причинам, не предпринимает никаких мер по борьбе с этим проектом. Исходный код MAS размещен на принадлежащей корпорации платформе GitHub, что дает Microsoft возможность закрыть проект в любой момент, однако этого не происходит.

Известны случаи, когда MAS пользовались даже сотрудники Microsoft для решения проблем с активацией продуктов у клиентов при наличии коммерческих лицензий.