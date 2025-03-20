Пумы против пингвинов: чему ученых научил инцидент в Аргентине

Меры по защите природы важны для того, чтобы сохранять популяции животных, но иногда они приводят к непредвиденным последствиям. Журнал Smithsonian рассказал, как в заповедник в Аргентине внезапно вернулись пумы и причем здесь пингвины.

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В 2007 году, лишь три года спустя после создания национального парка Монте-Леон на побережье аргентинской Патагонии, работа по защите пингвинов приняла неожиданный поворот. Ученые обнаружили, что самка пумы массово убивала Магеллановых пингвинов. Некоторых она съедала, других — просто оставляла гнить. Вскоре к ее пиршеству присоединились и детеныши. Итого маленькая семья, вероятно, уничтожила тысячи пингвинов в течение нескольких сезонов.

Природоохранители были в шоке — как такое могло произойти? Не могли же подобные атаки случаться и в прошлом. Парк был создан в том числе и для защиты большой колонии пингвинов, насчитывающей десятки тысяч особей. Они даже красуются на логотипе Монте-Леон.

Менеджеры парка решили вмешаться в ситуацию и пожертвовать пумами, чтобы спасти пингвинов. Однако свежая научная работа от декабря 2024 года, опубликованная в издании Journal for Nature Conservation, обнаружила, что подобные случаи хищничества, скорее всего, происходили и в прошлом. Причем раньше в Южной Америке было далеко не так много пингвинов. Положение, скорее всего, изменилось примерно сто лет назад: приток фермеров-овцеводов привел к ликвидации большей части наземных хищников, а китобойный промысел и добыча шкур могли значительно снизить популяцию морских. Именно эти факторы могли, в долгосрочной перспективе, привести к взрывному росту популяции пингвинов на материке.

Авторы научной работы рассмотрели роль пингвинов в диете четырех пум, которые учинили расправу над колонией в Монте-Леоне, параллельно изучив историю вида.

Большинство морских птиц, в том числе Магеллановы пингвины, выводят потомство на небольших прибрежных островах; реже — на скалистых берегах материков. Подобные места, по сути, лишены наземных хищников, которые могли бы быстро разорить гнезда и убить птенцов (или даже взрослых особей, учитывая неуклюжесть пингвинов на суше). Но за прошедшее столетие пингвины начали чаще гнездиться прямо на материковой территории Южной Америки, причем их колонии бывают огромными и порой занимают целые пляжи.

Значительная доля колоний Магеллановых пингвинов в стране сравнительно молода — особенно самые крупные, те, что находятся в Аргентине. Хотя некоторые доказательства свидетельствуют, что они могли облюбовать эти места еще миллионы лет назад, до 1876 года колоний фактически не было. Так, пингвины, вероятнее всего, колонизировали полуостров Пунта-Тумбо в 1920-х. До середины сороковых популяция была маленькой, после чего резко пошла в гору. Тем временем, остальные близлежащие колонии зародились в течение последних ста лет.

По мнению ученых, рост популяции пингвинов в Монте-Леон обусловлен отсутствием пум в регионе. Одними из первых поселенцев, прибывших в прибрежную Патагонию, были овцеводы. Для того, чтобы защитить свои пастбища, они искоренили всех потенциальных хищников — пум, лисиц, мелких диких кошек. Фермеры использовали сочетание яда, который убил бы не только пум, но и других хищников, и услуг лионеро — профессиональных охотников на больших кошек.

Уничтожив хищников, овцеводы фактически открыли для пингвинов новую среду обитания, что позволило им нарастить и популяцию, и размеры колоний, параллельно продвинувшись вглубь материка. Но, к несчастью для пингвинов, фермеры быстро поняли, что засушливый климат Патагонии в Аргентине не очень подходит для разведения овец. К 1990-м многие овцеводы покинули регион, из-за чего хищников перестали истреблять.

В каком-то смысле, создание национального парка даже помогло пумам, потому что защита заповедника позволяла им охотиться, не опасаясь людей. Анализ четырех пум из Монте-Леоне показал, что их диета почти целиком состояла из пингвинов. Причем пумы, как и другие кошки, зачастую убивают больше добычи, чем им нужно для пропитания.