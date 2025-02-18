Разработано биоразлагаемое удобрение из водорослей
Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) разработали биоразлагаемое удобрение из водорослей Белого моря, написал в Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.
Оно не загрязняет почву.
"Химики САФУ совершили настоящий научный прорыв, разработав инновационный продукт на основе водорослей Белого моря. Новаторский подход ученых заключается в переработке сырья для получения высокоэффективного удобрения. В отличие от аналогов, которые часто приводят к закислению почвы и загрязнению окружающей среды, этот продукт является полностью биоразлагаемым и безопасным для экологии", - отметил губернатор.
Проведенные испытания показали, что удобрение на основе беломорских водорослей стимулирует быстрый рост и увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. Оно обладает антисептическим эффектом, снижая риск заболеваний у растений. Это позволяет уменьшить или полностью исключить использование химических пестицидов, что особенно актуально в условиях стремления к органическому земледелию.
Сейчас исследовательская группа САФУ работает над улучшением технологии производства, исследуя различные виды водорослей и методы их переработки для достижения максимальной эффективности. В долгосрочной перспективе этот инновационный продукт может стать серьезной альтернативой традиционным удобрениям, способствуя развитию экологически чистого и устойчивого сельского хозяйства.