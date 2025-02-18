Разработано биоразлагаемое удобрение из водорослей

Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) разработали биоразлагаемое удобрение из водорослей Белого моря, написал в Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

Оно не загрязняет почву.

" Х и м и к и С А Ф У с о в е р ш и л и н а с т о я щ и й н а у ч н ы й п р о р ы в , р а з р а б о т а в и н н о в а ц и о н н ы й п р о д у к т н а о с н о в е в о д о р о с л е й Б е л о г о м о р я . Н о в а т о р с к и й п о д х о д у ч е н ы х з а к л ю ч а е т с я в п е р е р а б о т к е с ы р ь я д л я п о л у ч е н и я в ы с о к о э ф ф е к т и в н о г о у д о б р е н и я . В о т л и ч и е о т а н а л о г о в , к о т о р ы е ч а с т о п р и в о д я т к з а к и с л е н и ю п о ч в ы и з а г р я з н е н и ю о к р у ж а ю щ е й с р е д ы , э т о т п р о д у к т я в л я е т с я п о л н о с т ь ю б и о р а з л а г а е м ы м и б е з о п а с н ы м д л я э к о л о г и и " , - о т м е т и л г у б е р н а т о р .

Проведенные испытания показали, что удобрение на основе беломорских водорослей стимулирует быстрый рост и увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур. Оно обладает антисептическим эффектом, снижая риск заболеваний у растений. Это позволяет уменьшить или полностью исключить использование химических пестицидов, что особенно актуально в условиях стремления к органическому земледелию.

Сейчас исследовательская группа САФУ работает над улучшением технологии производства, исследуя различные виды водорослей и методы их переработки для достижения максимальной эффективности. В долгосрочной перспективе этот инновационный продукт может стать серьезной альтернативой традиционным удобрениям, способствуя развитию экологически чистого и устойчивого сельского хозяйства.