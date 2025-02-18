Оператор связи сформировал единую систему мониторинга для ювелирной сети
«МегаФон» предоставил серверное оборудование и интегрировал в IT-инфраструктуру «585*ЗОЛОТОЙ» облачное решение для сбора, хранения и обработки данных с более чем 1000 видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках.
Управление камерами наблюдения происходит в режиме «единого окна», это позволяет централизованно настраивать и мониторить работоспособность оборудования. Данные с устройств доступны руководству компании и региональным менеджерам через специально разработанное приложение или в браузере.
В единую сеть мониторинга объединены более 1000 магазинов ювелирной сети. После завершения тестирования и отладки системы ритейлер принял решение о масштабировании проекта — количество подключенных к единой сети камер будет увеличено до 1600.
По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, в перспективе единая система видеонаблюдения ювелирной сети может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса.
«Такие видеосистемы помогают обеспечивать не только сохранность ценностей и предотвращать различные нештатные ситуации, но и существенно повышают эффективность работы персонала, оптимизируют процессы обслуживания клиентов и создают безопасную и комфортную среду для сотрудников и покупателей», - прокомментировал заместитель директора IT-департамента «585*ЗОЛОТОЙ» Максим Ярышев.
Он также добавил, что качественные записи являются ценным материалом для обучения персонала.