Оператор связи сформировал единую систему мониторинга для ювелирной сети

«МегаФон» предоставил серверное оборудование и интегрировал в IT-инфраструктуру «585*ЗОЛОТОЙ» облачное решение для сбора, хранения и обработки данных с более чем 1000 видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках.

© Lenta.ru

Управление камерами наблюдения происходит в режиме «единого окна», это позволяет централизованно настраивать и мониторить работоспособность оборудования. Данные с устройств доступны руководству компании и региональным менеджерам через специально разработанное приложение или в браузере.

В единую сеть мониторинга объединены более 1000 магазинов ювелирной сети. После завершения тестирования и отладки системы ритейлер принял решение о масштабировании проекта — количество подключенных к единой сети камер будет увеличено до 1600.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, в перспективе единая система видеонаблюдения ювелирной сети может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса.

« Т а к и е в и д е о с и с т е м ы п о м о г а ю т о б е с п е ч и в а т ь н е т о л ь к о с о х р а н н о с т ь ц е н н о с т е й и п р е д о т в р а щ а т ь р а з л и ч н ы е н е ш т а т н ы е с и т у а ц и и , н о и с у щ е с т в е н н о п о в ы ш а ю т э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы п е р с о н а л а , о п т и м и з и р у ю т п р о ц е с с ы о б с л у ж и в а н и я к л и е н т о в и с о з д а ю т б е з о п а с н у ю и к о м ф о р т н у ю с р е д у д л я с о т р у д н и к о в и п о к у п а т е л е й » , - п р о к о м м е н т и р о в а л з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а I T - д е п а р т а м е н т а « 5 8 5 * З О Л О Т О Й » М а к с и м Я р ы ш е в .

Он также добавил, что качественные записи являются ценным материалом для обучения персонала.