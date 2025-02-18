Эксперт объяснил, почему от мирового времени хотят отнять секунду

Ученые хотят вычесть из мирового времени одну секунду из-за аномального ускорения вращения Земли. Никакими последствиями это не грозит, так как человечество давно живет с «лишними» секундами, которые добавлялись для синхронизации с атомными часами, объяснил популяризатор космонавтики, педагог, руководитель союза «Советский космос» Максим Цуканов в беседе с Tsargrad.tv.

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Система измерения времени является лишь придуманным людьми инструментом, напомнил эксперт. При этом идеальных систем нет – так, даже принятые сегодня периоды имеют високосные годы и разное количество дней в месяцах. Есть и такое понятие, как «високосные секунды». Оно связано с тем, что при идеальном устройстве в сутках было бы 86 400 секунд, однако из-за влияния разных факторов к ним добавляются две тысячных доли секунды.

Что касается скорости вращения Земли, на этот показатель влияет множество факторов, в том числе процессы внутри ядра планеты.

« И з - з а н е п р е д с к а з у е м о с т и м н о ж е с т в а ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х н а с к о р о с т ь в р а щ е н и я п л а н е т ы , « л и ш н и е » д о л и с е к у н д ы н а к а п л и в а ю т с я н е р а в н о м е р н о и н е п р е д с к а з у е м о » , — о б ъ я с н и л Цуканов.

По его словам, более точно измерять время позволяют атомные часы – они являются самыми эффективными, так как привязаны к внутренним процессам в атоме. А по положению небесных тел астрономы вычисляют земные сутки. Для синхронизации с атомными часами Международная служба вращения Земли добавляет или убирает лишние секунды. Так, первую дополнительную секунду добавили в 1972 году.

Поэтому никакой опасности в том, что лишнюю секунду уберут, нет – не будет никаких технических сбоев, заключил Цуканов.

Напомним, о возможном вычитании из мирового времени лишней секунды сообщил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. Он подчеркнул, что техническая задача добавления или вычитания секунды уже давно не вызывает проблем, и уточнил, что Земля регулярно то замедляется, то ускоряется, и в настоящий момент находится в режиме ускорения.