Найден способ автоматизировать оценку IT-угроз для компаний

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали математическую модель, которая позволяет автоматизировать анализ угроз безопасности корпоративных данных. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Оценка таких угроз, индивидуальная для каждой организации, необходима для создания эффективной системы защиты корпоративной информации. При таком анализе нужно учитывать множество нюансов и особенностей информационных систем. Авторы работы предложили способ автоматизации этого процесса за счет математической модели. Решение позволяет на основе собранных экспертом данных определить вероятность возникновения тех или иных событий, угрожающих безопасности данных, в том числе кибератак и мошеннических действий.

" С е е п о м о щ ь ю э к с п е р т м о ж е т п о с т р о и т ь с х е м у , к о т о р а я н а г л я д н о п о к а ж е т в з а и м о с в я з ь м е ж д у в с е м и с о б ы т и я м и . Э т о п о з в о л я е т о ц е н и т ь р а з л и ч н ы е с ц е н а р и и < … > и в ы р а б о т а т ь р е к о м е н д а ц и и п о у л у ч ш е н и ю с и с т е м ы з а щ и т ы и н ф о р м а ц и и " , - у т о ч н и л а в е д у щ и й и н ж е н е р э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о ф а к у л ь т е т а П Н И П У А н н а О ж г и б е с о в а , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а у н и в е р с и т е т а .

Модель позволит повысить защиту данных в организациях за счет более эффективной и оперативной работы экспертов, считают в вузе. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".