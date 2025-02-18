В мире стали чаще покупать дорогие смартфоны

Потребительский интерес на мировом рынке смартфонов сдвинулся в сторону премиальных моделей. Об этом сообщается в отчете агентства Counterpoint Research (CR).

Под понятием премиум-смартфонов аналитики CR понимают устройства, оптовая стоимость которых превышает 600 долларов, или около 55 тысяч рублей. Специалисты компании заметили, что доля премиальных телефонов выросла с 15 процентов в 2020 году до 25 процентов в 2024 году. Иными словами, каждый четвертый смартфон, проданный в 2024-м, относился к премиум-сегменту.

« С е г м е н т п р е м и у м - к л а с с а п р о д о л ж а е т р а с т и , п о с к о л ь к у п о т р е б и т е л и в ы б и р а ю т в ы с о к о к л а с с н ы е ф у н к ц и и , л у ч ш и е п р о ц е с с о р ы , к а м е р ы , д и с п л е и и ф у н к ц и и г е н е р а т и в н о г о и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а ( И И ) » , — з а м е т и л с т а р ш и й а н а л и т и к C R К а р н Ч а у х а н .

Кроме того, дорогие смартфоны обычно являются более качественными, а производители дольше поддерживают их обновлениями. В долгосрочной перспективе это позволяет пользователям сэкономить.

Лидером на рынке премиум-устройств ожидаемо оказалась американская Apple, большая часть смартфонов которой стоит дороже 600 долларов. Она получила долю 66 процентов. Ниже расположились корейская Samsung и китайская Huawei — 18 и 7 процентов соответственно.

Специалисты полагают, что тенденция к премиализации сегмента смартфонов продолжится в 2025 году, хотя и немного более медленными темпами.

Ранее специалисты Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) рассказали, что американские потребители в конце 2024-го стали чаще менять свои iPhone и покупать новые устройства. Главной причиной назвали новогодние распродажи и акции.