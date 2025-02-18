Составлен топ-5 смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

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Открывает список Realme C61, предлагающий при цене от 9 тыс. руб. дизайн в стиле iPhone, IPS-экран с частотой 90 Гц, основную камеру с разрешением 50 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в базовой конфигурации и батарею емкостью 5000 мАч.

За ним следует Infinix Smart 9 за 7,6 тыс. руб. Гаджет оснащается 6,7-дюймовым IPS-экраном с частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G81, камерой на 13 Мп и батареей емкостью на 5000 мАч. Отмечается, что эта модель работает под управлением упрощенной версии Android 14 Go.

На третьем месте оказался Redmi 14C за 8,2 тыс. руб. За эти деньги устройство предлагает IPS-экран с частотой 120 Гц, чип MediaTek Helio G81 Ultra, двойную камеру на 50 и 2 Мп, селфи-камеру на 13 Мп, аккумулятор емкостью 5160 мАч, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В топ также попали Tecno Spark 30C и Poco C75, которые можно купить в России в среднем за 9,2 и 8,5 тыс. руб. соответственно.