Владельцев iPhone призвали обновить Telegram

Для iPhone вышло свежее обновление мессенджера Telegram, в котором исправлена вернувшаяся вновь ошибка, приводящая к перегреву гаджета. Об этом сообщает Rozetked.

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Приложение Telegram на платформе iOS обновлено до версии 11.7.2. В данной версии разработчики устранили ряд ошибок, включая проблему перегрева устройств iPhone. Обновленная версия мессенджера уже доступна в App Store.

В декабре 2024 года в iOS-версии Telegram уже были зафиксированы проблемы с перегревом, которые были решены в обновлении 11.5.3. Однако после февральского обновления проблема вновь проявилась и была устранена в версии 11.7.2.

В Android-версии приложения подобных проблем не наблюдалось.

Причина нагрева устройства остается неизвестной. Однако владельцы iPhone жаловались, что при использовании приложения Telegram гаджет сильно нагревается в области процессора, сбоку от камер. При закрытии мессенджера и использовании других программам нагрев прекращается. В некоторых случаях даже простое общение в мессенджере приводило к перегреву смартфонов на порядок выше, чем в самых «тяжелых» играх.