В России открыли предзаказы на «трикладушку» Huawei

В России стартовали предзаказы на флагманский смартфон Huawei Mate 70 Pro, «трикладушку» Mate XT Ultimate Design и планшет MatePad Pro 13,2. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

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Флагманский Huawei Mate 70 Pro предлагает систему камер XMAGE с обновленным сенсором с разрешением 50 Мп и изменяемой диафрагмой f/1.4–4.0, позволяющий захватывать больше света. Помимо основного объектива, в смартфоне также предусмотрены телемакромодуль с разрешением 48 Мп и ультраширокоугольный модуль на 40 Мп.

Аккумулятор новинки с кремниевым анодом емкостью 5500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку на 80 Вт.

Смартфон отличается особенной ударопрочностью, предлагая два класса водонепроницаемости: IP68 и IP69. Кроме того, задняя панель устройства выполнена из композитного стекловолокна, а экран защищен стеклом Kunlun Glass 2-го поколения.

«Трикладушка» Huawei Mate XT Ultimate Design – это первый коммерческий тройной складной смартфон с большим и сверхтонким корпусом всего 3,6 мм в разложенном состоянии.

Смартфон получил 3K-экран с общей полезной площадью экрана 92% и соотношением сторон 16:11. Новинка предлагает флагманские камеру XMAGE с 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмой с диапазоном от f/1.4-4.0. Устройство доступно в красном и черном цветах.

Планшет Huawei MatePad Pro 13,2 в свою очередь предлагает легкий и тонкий корпус, OLED-экран с технологией PaperMatte, поддержку стилуса Huawei M-Pencil (3-го поколения), умной магнитной клавиатуры и беспроводных мышей.

Планшет доступен в классическом черном цвете, а также в цвете «роскошное золото» с уникальной текстурой золотистого шелка на задней панели.

Huawei Mate 70 Pro 12/512 ГБ оценили в 109,9 тыс. руб., «трикладушка» Mate XT 16/1ТБ обойдется в 339,9 тыс. руб., тогда как планшет MatePad Pro 13,2 в версии 12/256 — 99,9 или 109,9 тыс. руб. с обычным экраном и с технологией PaperMatte соответственно.