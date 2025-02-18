Эксперт оценил ремонтопригодность Poco X7

Эксперт YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал новый Poco X7 и выяснил, насколько легко его будет починить при выходе из строя.

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После снятия задней крышки у Poco X7 нужно будет открутить 17 винтиков. Аккумулятор извлекается легко: при помощи специальных язычков, расположенных с двух сторон.

Для замены экрана необходимо снять заднюю панель, открутить винты, отсоединить кабель аккумулятора и кабель экрана, снять аккумулятор, а затем поменять дисплей.

© PBKreviews

© PBKreviews

Вывод

В целом Poco X7 получил 7 баллов из 10. Среди них: 2 балла из 2 за простоту замены аккумулятора, 1 балл из 2 за расположение внутренних компонентов, 1,5 балла из 2 за доступность этих компонентов, 1 балл из 2 за простоту замены экрана, 1,5 балла из 2 за простоту замены других деталей.