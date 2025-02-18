Энтузиаст перенес «внутренности» iPhone SE в Nokia Lumia 1020

Один из пользователей Reddit продемонстрировал необычный проект: он перенес «внутренности» iPhone SE (2022) в корпус легендарной Nokia Lumia 1020.

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Смартфон остался полностью функциональным и теперь сочетает ретродизайн с современными возможностями.

В Lumia 1020 пересадили процессор, камеру на 12 Мп, модуль 5G, Taptic Engine и даже Touch ID, который теперь расположен на задней панели.

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Работает и боковая кнопка затвора камеры: её перепрограммировали на «громкость вниз», чтобы снимать фото в одно нажатие.

Старый microUSB разъем заменили на Lightning, а вот от 3.5-мм разъема для наушников пришлось отказаться. Несмотря на сложности с интеграцией компонентов, iPhone в оболочке Windows Phone работает стабильно.

Проект стал доказательством того, что даже несовместимые технологии можно объединить, если есть терпение и инженерная смекалка.