Энтузиаст перенес «внутренности» iPhone SE в Nokia Lumia 1020

Фанат засунул начинку iPhone SE (2022) в Nokia Lumia 1020. Устройство получилось рабочим
Один из пользователей Reddit продемонстрировал необычный проект: он перенес «внутренности» iPhone SE (2022) в корпус легендарной Nokia Lumia 1020.
Смартфон остался полностью функциональным и теперь сочетает ретродизайн с современными возможностями.
В Lumia 1020 пересадили процессор, камеру на 12 Мп, модуль 5G, Taptic Engine и даже Touch ID, который теперь расположен на задней панели.
Работает и боковая кнопка затвора камеры: её перепрограммировали на «громкость вниз», чтобы снимать фото в одно нажатие.
Старый microUSB разъем заменили на Lightning, а вот от 3.5-мм разъема для наушников пришлось отказаться. Несмотря на сложности с интеграцией компонентов, iPhone в оболочке Windows Phone работает стабильно.
Проект стал доказательством того, что даже несовместимые технологии можно объединить, если есть терпение и инженерная смекалка.