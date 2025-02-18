Французский оператор рассказал о растущей конкуренции со стороны Starlink

Французский оператор Eutelsat испытывает нарастающую конкуренцию со стороны группировки Starlink американской компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Французский оператор рассказал о растущей конкуренции со стороны Starlink
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Как заявила генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке, оператор планирует перепрофилировать геостационарный спутник Konnect VHT, изначально предназначенный для предоставления широкополосного доступа в Интернет в странах Европы и Африки, в пользу сервиса для платежеспособных мобильных клиентов на других рынках.

Руководитель уточнила, что в настоящее время космический аппарат обеспечивает связью крупных пользователей в Испании, Швейцарии и Франции.

«Однако мы, вероятно, не продадим все мощности», сказала Бернеке.

В сентябре издание сообщило, что европейский спутниковый телекоммуникационный оператор Eutelsat закупил несколько пусков новой ракеты H3 японской компании Mitsubishi Heavy Industries.

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