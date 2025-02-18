Названы сроки выхода MacBook Air на чипе M4

Apple собирается выпустить обновлённые MacBook Air на базе чипа M4 уже в марте.

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По данным Марка Гурмана из Bloomberg, новинки будут представлены «не позднее следующего месяца».

Компания уже оставила следы грядущего анонса: в декабрьском обновлении macOS Sequoia 15.2 обнаружили упоминания о 13- и 15-дюймовых MacBook Air 2025 года с обозначением «Mac16.12» и «Mac16.13». Кроме того, запасы предыдущей версии с M3 стали стремительно сокращаться.

Запуск нового Air должен был стать первым событием для Apple в 2025 году, но, похоже, его опередит анонс iPhone SE (2025), запланированный на 21 февраля.

Новый MacBook Air с M4 станет частью масштабного перехода компании на обновлённые процессоры.