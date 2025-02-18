Маск собрался отправить на Марс роботов с ИИ

Илон Маск заявил о намерении отправить роботов с искусственным интеллектом Grok на Марс в ноябре 2026 года, используя корабли Starship компании SpaceX.

Маск планирует отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в ноябре 2026 года, сообщает ТАСС. Он отметил, что путешествия между Землей и Марсом возможны раз в 26 месяцев, и следующим подходящим окном будет ноябрь следующего года. Он подчеркнул, что в случае успешной подготовки аэрокосмическая компания SpaceX отправит корабли Starship на Марс с автономными роботами и системой искусственного интеллекта Grok.

Профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин ранее выразил мнение, что освоение Марса продолжится США с использованием роботов в рамках существующей научной программы. По его словам, наибольшие успехи в освоении космоса могут быть достигнуты при использовании автономных роботизированных систем, чем при проектах по отправке людей на другие планеты.

Таким образом, Маск и эксперты сходятся во мнении, что будущее освоения космоса лежит в использовании роботизированных систем. Однако предстоит провести значительную подготовку и проверить работоспособность технологий, чтобы выполнение подобных миссий стало возможным.

Ранее Илон Маск заявил, что крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного полета не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса. Также он предложил ввести прямую демократию на Марсе, пояснив, что это может быть лучше, чем представительная демократия.

Бизнесмен уверен, что человеческая цивилизация просуществует гораздо дольше, если люди станут многопланетным видом.