Рыбы узнают водолазов по внешнему виду

Научные дайверы из Института поведения животных Макса Планка (Германия) обнаружили, что дикие рыбы могут распознавать отдельных людей на основе внешних визуальных сигналов. Исследование, опубликованное в журнале Biological Letters, проводилось в Средиземном море.

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Как проводили исследование

Ученые решили проверить, может ли дикая рыба отличать одного человека от другого. Это особенно важно, так как ранее подобные эксперименты проводились только с рыбами в неволе, например, с полосатыми брызгунами (семейства лучеперых рыб), которые могли узнавать человеческие лица на компьютерных изображениях. Однако вопрос о том, умеют ли дикие рыбы распознавать людей в их естественной среде, оставался открытым.

Исследователи провели серию экспериментов на глубине 8 метров в Средиземном море, где популяции дикой рыбы уже привыкли к присутствию дайверов. Основной задачей было выяснить, способны ли рыбы обучаться и запоминать конкретных дайверов, связывая их с пищей.

Первая фаза эксперимента — тренировка. Катинка Соллер, студент-бакалавр начала носить ярко-красный жилет и кормила рыбу во время плавания длиной до 50 метров. Со временем она перестала использовать заметные сигналы, скрывала еду и кормила рыб только после того, как те следовали за ней весь маршрут.

Особенно активно участвовали в изучении людей два вида морских лещей. Эти рыбы быстро научились ассоциировать Соллер с пищей.

«Как только я входила в воду, они появлялись буквально из ниоткуда,» — рассказывает Соллер.

Она даже присвоила им имена: Берни с блестящими чешуйками и Алфи с особенным хвостовым плавником. После 12 дней тренировок около 20 рыб последовательно следовали за Соллер.

Затем началась вторая фаза эксперимента: тестирование способности рыб различать двух дайверов. На этот раз Соллер погрузилась вместе с напарником Маэланом Томасек, чье снаряжение отличалось цветом гидрокостюма и ласт. Оба дайвера стартовали из одной точки и плавали в разных направлениях. В первый день рыбы не могли выбрать, за кем следовать, но со второго дня большинство предпочло Соллер, так как она была единственной, кто давал еду.

Когда дайверы повторили испытание в одинаковом снаряжении, рыбы больше не могли их различить. Это указывало на то, что рыбы использовали цветовые сигналы для идентификации людей.

Почему это открытие важно?

Это исследование стало первым, которое продемонстрировало способность диких рыб распознавать отдельных людей в их естественной среде. Результаты показывают, что рыбы могут:

Узнавать людей по цвету снаряжения. Менять поведение в зависимости от того, что происходило раньше. Формировать «отношения» с конкретными людьми, если те предоставляют награду (например, пищу).

Исследователи считают, что такое поведение может объясняться высокоразвитым зрением рыб, особенно их способностью видеть цвета.