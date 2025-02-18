Названы сроки выхода MacBook Pro на чипе M5

Apple планирует выпустить MacBook Pro на базе нового процессора M5 уже осенью 2025 года, сообщает Bloomberg.

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При этом обновленный iPad Pro с этим же чипом появится не раньше первой половины 2026-го.

Компания меняет привычную схему обновлений. В прошлом году первым устройство с новым чипом стал iPad Pro на базе M4, а уже потом MacBook Pro. Но в 2025 году приоритет отдан ноутбукам.

До дебюта M5 Apple планирует обновить Mac Studio и Mac Pro, оснастив их процессорами из линейки M4. Ожидается, что эти новинки представят на WWDC 2025 в июне.

M5 будет построен на 3-нм техпроцессе TSMC с использованием технологии SoIC, позволяющей вертикально «укладывать» чипы для лучшего теплоотвода.

По слухам, компания также готовит серверную версию чипа для облачной инфраструктуры, чтобы улучшить работу ИИ-функций.