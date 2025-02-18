Ученые научили ИИ распознавать эмоции животных

Международные исследователи разрабатывают системы искусственного интеллекта, способные распознавать эмоции животных.

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Например, британская команда из Университета Западной Англии в Бристоле создала Intellipig — ИИ, который анализирует фотографии свиных морд и выявляет признаки боли, стресса или болезни.

Израильские ученые из Хайфского университета тренируют аналогичную систему для собак, обучая ее улавливать дискомфорт по мимике. Исследования показали, что собачьи лица на 38% схожи с человеческими по набору движений мышц.

Кроме того, ученые из Университета Сан-Паулу протестировали алгоритм, который сравнил фотографии лошадей до и после операций, а также после приема обезболивающих.

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ИИ самостоятельно научился определять признаки боли с точностью 88%, ориентируясь на движения ушей, глаз и губ.

Специалисты надеются, что такие разработки помогут фермерам своевременно заботиться о здоровье животных, а также лучше понимать их эмоциональное состояние.