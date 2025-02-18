В Galaxy Z Flip 7 складка на дисплее станет менее заметной

Samsung готовит складной смартфон Galaxy Z Flip 7 с улучшенным шарниром, который сделает складку на дисплее менее заметной.

© Ferra.ru

Об этом сообщил @PandaFlashPro. По словам инсайдера, механизм шарнира доработан так, чтобы экран был более гладким в месте сгиба — это одно из самых уязвимых мест гибких устройств.

Стоит отметить, что ранее Galaxy Z Flip 6 уже получил небольшие улучшения, а теперь Samsung планирует продвинуться ещё дальше.

По последним данным, новинка может работать на процессоре Exynos 2500, а не на Snapdragon, и сохранит быструю зарядку мощностью 25 Вт. Внешне смартфон, скорее всего, останется похожим на предыдущую модель, но может стать тоньше.

Официальный анонс ожидается летом на мероприятии Samsung Unpacked.