В России захотели перезапустить производство смартфонов на заводе Samsung

На арендованном предприятии Samsung в Калуге захотели перезапустить производство смартфонов. Об этом со ссылкой на источники на рынке электроники «Коммерсантъ».

Начать сборку телефонов под брендом «Байон» намерен дистрибутор электроники VVP Group. Также компания собирается предоставлять южнокорейские мощности под контрактную сборку гаджетов.

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» принадлежит южнокорейской корпорации Samsung. Завод располагает мощностями для производства телевизоров, холодильников и стиральных машин, площадь земли под ним составляет 465 тысяч квадратных метров. VVP Group арендовала мощности предприятия еще в начале 2024 года, с этого момента там начали собирать мониторы и серверы «Гравитон»

По мнению директора по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилла Скворцова, завод в Калуге можно переоборудовать под сборку устройств относительно беззатратно, однако некоторые ключевые компоненты и платы все равно придется импортировать. А для объемной локализации предприятие придется существенно переоборудовать.

Как отмечают источники, самым затратным станет отделение по тестированию устройств, которого нет на калужском предприятии. Для этого заводу нужно не менее четырех станков, которые проверяют радиочастотные каналы — даже подержанное оборудование будет стоить порядка девяти миллионов рублей за единицу, с учетом их монтажа и калибровки. При этом новое оборудование легально в РФ ввезти невозможно.

Ранее агентство Yonhap News написало, что сразу несколько представителей южнокорейского бизнеса Москвой и Вашингтоном. Среди таких желающих — среди которых Samsung, LG и Hyunda. О возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин заговорили и российские дилеры.