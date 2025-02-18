Ученые спрогнозировали остановку вращения ядра Земли

Учёные заявили о возможной остановке через 15 лет вращения внутреннего ядра Земли, которое играет важную роль в формировании магнитного поля планеты.

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Как пишет Nature, внутреннее ядро меняет свою скорость вращения на протяжении многих лет с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений. По данным «Ленты.Ру», с начала 1970-х оно вращалось с запада на восток, а в 2009–2010 годах его вращение полностью остановилось.

Сейчас, согласно статье, ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности, при этом ожидается, что к 2040 году оно остановится. Далее, по всей вероятности, оно снова начнёт вращение в том же направлении, что и сама Земля.