Эксперт рассказал, когда традиционные пароли уйдут в прошлое

Традиционные пароли, которые пользователи придумывают при регистрации аккаунтов в интернете, могут потерять актуальность к 2027 году: их либо совсем перестанут использовать, либо продолжат, но в сочетании с другими способами защиты. Об этом заявил РИА Новости руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

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По его словам, к 2027 году многоразовые пароли могут заменить более удобными методами аутентификации, исключающими необходимость запоминания, — такими, как биометрия и технологии единого входа.

Аникушин отметил, что пользователи нередко применяют одинаковые пароли для разных сервисов, выбирают слишком простые комбинации, что повышает риск взлома в результате фишинга и перебора кодов.

Эксперт добавил, что сегодня люди отдают предпочтение скорости и удобству, тогда как требования к традиционным паролям со стороны сервисов продолжают ужесточаться.

До этого вице-президент по информационной безопасности МТС Банка Илья Зуев поделился с «Газетой.Ru» простым, но эффективным способом создания надежных паролей, которые помогут обезопасить аккаунты от злоумышленников.

Эксперт предложил создавать пароли на основе мнемонической фразы. Например, взяв фразу «Как Накормить Кота», нужно набрать ее на английской раскладке клавиатуры (получится «RfrYfrjhvbnmRjnf»), а затем добавить в середину цифры и специальные символы (например, «Rfr12@#YfrjhvbnmRjnf»). При необходимости смены пароля достаточно менять только цифры и спецсимволы, оставляя основную часть неизменной. Таким образом, запоминание пароля значительно упрощается, отметил Зуев.