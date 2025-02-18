Японский модуль Hakuto-R облетел Луну

Посадочный модуль Hakuto-R2 (Resilience) японской компании ispace успешной совершил облет Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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По данным на 14 февраля аппарат находился на высоте 8400 километров от поверхности Луны.

« Я п о л н о с т ь ю у в е р е н в п о с а д о ч н о м м о д у л е R e s i l i e n c e , к о т о р ы й у в е р е н н о д о с т и г а е т п о с т а в л е н н ы х ц е л е й и н а х о д и т с я н а п у т и к у с п е х у , а т а к ж е в н а ш и х с о т р у д н и к а х , к о т о р ы е т щ а т е л ь н о п о д г о т о в и л и с ь к э т о м у в п е ч а т л я ю щ е м у о б л е т у Л у н ы » , — з а я в и л о с н о в а т е л ь и г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р i s p a c e Т а к е ш и Х а к а м а д а .

Ракета Falcon 9 с аппаратом Hakuto-R стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Посадка модуля Hakuto-R на поверхность Луны ожидается в мае.