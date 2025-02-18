Названы 10 главных недостатков Samsung Galaxy S25 Ultra

Автор YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Филипп Беликов рассказал, что не так с новым S25 Ultra от Samsung.

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У Galaxy S24 Ultra есть фишки, которых нет у S25 Ultra. Например, это неурезанный стилус, у которого есть Bluetooth, при помощи которого можно делать фото, управлять жестами и т. п. При этом каких-то глобальных изменений у новинки нет.

Цена (переплата за бренд). Сейчас S25 Ultra стоит 114 тысяч рублей. При этом OnePlus 13 на Avito, Ozon, AliExpress стоит около 70−80 тысяч рублей. Он также очень хорош по производительности, работе, вибрации, камерам, аккумулятору.

ШИМ. На S24 Ultra ШИМ на минимальной яркости меньше, чем на S25 Ultra. Большинство китайских смартфонов по этому показателю будут гораздо лучше, чем Samsung.

Камера. Телевик на Samsung очень шумный и не особо детализированный. Тот же Vivo X100 Ultra, Vivo X200 Pro в этом плане будет лучше.

Большие габариты. S25 Ultra очень широкий, с большой диагональю (6,9″). Чтобы пользоваться им, вам придётся привыкать.

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Процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. В AnTuTu он по факту набирает меньше всех остальных флагманов. То есть Vivo, OnePlus и пр.

Троттлинг и работа под нагрузкой. Dimensity 9400 Ultra оказался лучше, мощнее, у него меньше троттлинг, больше баллов в AnTuTu и нет просадок в играх. Samsung S25 Ultra при долгой игре сильно снижает яркость. Это заметно будет разве что на солнце.

Большая потеря цены. На старте S25 Ultra стоил 150−160 тысяч рублей, сейчас — 114 тысяч, а через полгода будет 90 тысяч. Однако когда вы будете его продавать, стоимость станет ещё меньше. В этом плане iPhone более конкурентоспособен.

Скорость зарядки. У S25 Ultra это 45 Вт (проводная). В итоге смартфон заряжается 1 час 20−30 минут. На беспроводной он будет стоять часа 3, так как её мощность — 15 Вт.

Отсутствие комплектации. Если вы приобретаете S25 Ultra, то в комплекте у вас ничего нет, кроме кабеля.

Ещё одна причина — отсутствие прогресса. То есть у китайских смартфонов действительно есть значительные изменения от поколения к поколению, а у Samsung почти ничего не изменилось за 5 лет.