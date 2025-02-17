Ученые рассказали о вулканической бомбе под Европой

Под живописным озером Лаахер-Зе в самом центре Германии находится мощный вулкан, извержение которого может стать катастрофой для всей Европы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ученых.

Ученые рассказали о вулканической бомбе под Европой
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Отмечается, что последний раз извержение вулкана происходило 13 тысяч лет назад, что привело к одному из самых мощных вулканических катаклизмов Европы. В результате его активности в атмосферу было выброшено более 20 кубических километров магматического материала, они затмили Солнце и погрузили Землю в холод. Кроме того в радиусе 60 километров все было охвачено огнем.

Позже на месте извержения вулкана, когда магматическая камера опустела, а верхние слои земли обрушились внутрь, образовалось озеро Лаахер-Зе. Сегодня под ним вновь фиксируется вулканическая активность. В частности, в этом районе из-за движения магмы происходят мелкие землетрясения, которые можно заметить только благодаря специальным устройствам. Также зафиксированы выбросы углекислого газа в районе озера и термальные аномалии в виде чрезмерного тепла воды в нем.

«Большинство ученых предполагали, что вулканическая активность в Эйфеле осталась в прошлом. Но, соединив все точки, становится ясно, что что-то назревает под сердцем северо-западной Европы», сказал геофизик Корне Кример.

Он уверен, что если произойдет извержение вулкана, то последствия от него окажутся разрушительными не только для Германии, но и всей Европы. По словам Кримера, под угрозой полного уничтожения окажется все живое в радиусе 40 километров. В долгосрочной же перспективе выбросы серы в атмосферу могут привести к вулканической зиме — температурные показатели снизятся, что скажется на сельском хозяйстве и приведет к неурожаям.

Несмотря на всю опасность дату следующего извержения ученые спрогнозировать пока не берутся, но убеждены, что оно может произойти в любой момент.