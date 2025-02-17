Ученые рассказали о вулканической бомбе под Европой

Под живописным озером Лаахер-Зе в самом центре Германии находится мощный вулкан, извержение которого может стать катастрофой для всей Европы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ученых.

Отмечается, что последний раз извержение вулкана происходило 13 тысяч лет назад, что привело к одному из самых мощных вулканических катаклизмов Европы. В результате его активности в атмосферу было выброшено более 20 кубических километров магматического материала, они затмили Солнце и погрузили Землю в холод. Кроме того в радиусе 60 километров все было охвачено огнем.

Позже на месте извержения вулкана, когда магматическая камера опустела, а верхние слои земли обрушились внутрь, образовалось озеро Лаахер-Зе. Сегодня под ним вновь фиксируется вулканическая активность. В частности, в этом районе из-за движения магмы происходят мелкие землетрясения, которые можно заметить только благодаря специальным устройствам. Также зафиксированы выбросы углекислого газа в районе озера и термальные аномалии в виде чрезмерного тепла воды в нем.

« Б о л ь ш и н с т в о у ч е н ы х п р е д п о л а г а л и , ч т о в у л к а н и ч е с к а я а к т и в н о с т ь в Э й ф е л е о с т а л а с ь в п р о ш л о м . Н о , с о е д и н и в в с е т о ч к и , с т а н о в и т с я я с н о , ч т о ч т о - т о н а з р е в а е т п о д с е р д ц е м с е в е р о - з а п а д н о й Е в р о п ы » , — с к а з а л г е о ф и з и к К о р н е К р и м е р .

Он уверен, что если произойдет извержение вулкана, то последствия от него окажутся разрушительными не только для Германии, но и всей Европы. По словам Кримера, под угрозой полного уничтожения окажется все живое в радиусе 40 километров. В долгосрочной же перспективе выбросы серы в атмосферу могут привести к вулканической зиме — температурные показатели снизятся, что скажется на сельском хозяйстве и приведет к неурожаям.

Несмотря на всю опасность дату следующего извержения ученые спрогнозировать пока не берутся, но убеждены, что оно может произойти в любой момент.