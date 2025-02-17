Ученые узнали, что происходит с мозгом при жизни в горах

Группа ученых из Института психологии Китайской академии наук выяснила, что жизнь на высокогорьях может замедлить распознавание лиц и изменить способ обработки эмоций мозгом. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience.

© Газета.Ru

Специалисты сравнили реакции молодых людей, живущих на высоте 3658 метров в Тибете и их ровесниками, проживающих на уровне моря в Пекине.

Участникам показывали изображения лиц с разными эмоциями (счастливые, злые, нейтральные), а их мозговую активность регистрировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Ученые сосредоточились на двух компонентах мозговых волн: P1 (раннее визуальное внимание) и N170 (структурное кодирование черт лица). Результаты показали, что жизнь на большой высоте связана с повышенным риском депрессии и тревожности.

Это объясняется гипоксией — снижением уровня кислорода, которое нарушает работу мозга, особенно лобной доли, отвечающей за когнитивные функции и обработку эмоций.

Также выяснилось, что люди в высокогорных регионах чаще испытывают трудности с распознаванием счастливых выражений и склонны интерпретировать нейтральные лица как эмоциональные.

Исследование подтвердило, что жизнь на высоте влияет на эмоциональную обработку и повышает риск психических расстройств.

Однако ученые отмечают, что для установления прямой связи между изменениями мозга и депрессией необходимы дальнейшие исследования, включая наблюдение за людьми, переезжающими в высокогорные регионы.