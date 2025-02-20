NASA запустит на лунную орбиту аппарат для поиска воды

Лунный аппарат NASA Lunar Trailblazer (Лунный Первопроходец) будет запущен на орбиту Луны на ракете-носителе SpaceX Falcon 9 в конце февраля. Основная цель миссии — оценка содержания воды на спутнике Земли.

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Несмотря на то что молекулы воды уже были обнаружены на поверхности Луны, до сих пор неясно, как они пополняются. Поэтому основная задача аппарата — дать ответ на этот вопрос.

Для достижения лунной орбиты запланирован сложный манёвр после отделения от ракеты. Аппарат оснащён двумя приборами: лунным картографом высокого разрешения Volatiles and Minerals Moon Mapper, или HVM3, и инфракрасным мультиспектральным лунным картографом Lunar Thermal Mapper (LTM).

HVM3 составит карту минералов и воды на поверхности Луны, включая тени кратеров, где может находиться водяной лёд. LTM тоже составит карту минералов и изучит тепловые свойства поверхности Луны. Вместе эти приборы помогут получить более полное представление о содержании воды на Луне.