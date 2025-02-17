На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка класса М зафиксирована на Солнце в понедельник, 17 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

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" 1 7 ф е в р а л я в 1 8 : 1 3 м с к в р е н т г е н о в с к о м д и а п а з о н е в г р у п п е п я т е н 3 9 9 2 ( S 0 5 W 7 5 ) з а р е г и с т р и р о в а н а в с п ы ш к а M 1 . 1 п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 1 6 м и н у т " , - с о о б щ а е т и н с т и т у т .

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.