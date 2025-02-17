Раскрыта главная загадка скопления галактик Феникс

Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили ключевой ингредиент внутри скопления галактик Феникс, который объясняет обильное звездообразование в его ядре.

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Скопление галактик Феникс открыли в 2010 году с помощью телескопа Южного полюса в Антарктиде. Оно включает в себя около 1000 галактик и находится в созвездии Феникс, в честь которого и получило свое название, пишет Phys.org.

Два года спустя астрономы обратили внимание на то, что центральная галактика скопления стала чрезвычайно яркой. Объяснили феномен всплеском звездообразования. Расчеты показали, что центральная галактика производила звезды с ошеломляющей скоростью - около 1000 единиц в год.

" Д о Ф е н и к с а с а м о е а к т и в н о е з в е з д о о б р а з у ю щ е е с к о п л е н и е г а л а к т и к в о В с е л е н н о й п р о и з в о д и л о о к о л о 1 0 0 з в е з д в г о д , и д а ж е э т о б ы л о и с к л ю ч е н и е м . Т и п и ч н о е к о л и ч е с т в о - о к о л о о д н о й з в е з д ы в г о д , т о е с т ь Ф е н и к с д е й с т в и т е л ь н о о т л и ч а е т с я о т в с е й о с т а л ь н о й п о п у л я ц и и " , - г о в о р и т с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Майкл Макдональд, доцент кафедры физики Массачусетского технологического института.

С тех пор астрономы пытались найти объяснение этой аномалии. В ходе кропотливой работы им удалось выявить как карманы сверхгорячего газа, так и области чрезвычайно холодного газа. Наличие очень горячего газа ученых не удивило, так как большинство массивных галактик содержат в своих центрах черные дыры, которые испускают струи чрезвычайно энергичных частиц и могут непрерывно нагревать газ.

А вот присутствие чрезвычайно холодного газа удивило. В рамках нового исследования при помощи космического телескопа Уэбба и других инструментов удалось получить снимки скопления Феникс в момент его экстремального охлаждения.

"Возник вопрос: откуда взялся холодный газ? - говорит Макдональд.

- Н е ф а к т , ч т о г о р я ч и й г а з к о г д а - л и б о о с т ы н е т , п о т о м у ч т о м о ж е т и м е т ь с я о б р а т н а я с в я з ь с ч е р н о й д ы р о й и л и с в е р х н о в о й . Е с т ь н е с к о л ь к о в е р о я т н о в а р и а н т о в , с а м ы й п р о с т о й и з к о т о р ы х з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о х о л о д н ы й г а з п о с т у п а е т в ц е н т р и з с о с е д н и х г а л а к т и к . Д р у г о й в а р и а н т з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о г а з к а к и м - т о о б р а з о м н а п р я м у ю о х л а ж д а е т с я о т г о р я ч е г о г а з а в я д р е " .

В новом исследовании ученые исходили из ключевого предположения о том, что холодный газ возникает в самой центральной галактике, а не поступает из окружающих галактик. В теории это означало, что в ядре должны присутствовать не только очаги очень горячего и холодного газа, но и теплый газ, находящийся в промежуточной фазе.

И такой газ удалось обнаружить в рамках нового исследования, что помогло раскрыть тайну феномена. Его температура составляет чуть менее 300 тысяч градусов по Цельсию. Авторы научной статьи пишут, что этот газ похож на неоновую вывеску, которая светится на определенной длине волны.