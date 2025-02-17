Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название

Отколовшийся от крупнейшего в мире айсберга осколок получил название А23b, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Отмечается, что площадь осколка составляет около 80 квадратных километров. Ледяной осколок откололся от айсберга в море Скоша в южной части Атлантического океана.

« Н а ц и о н а л ь н ы й л е д о в ы й ц е н т р С Ш А п р и с в о и л о с к о л к у л е д я н о г о г и г а н т а н а з в а н и е А 2 3 b » , — п о д е л и л и с ь в А А Н И И .

В настоящее время осколок движется в северо-западном направлении в 300 километрах от островов Южной Георгии. За две недели он продвинулся на 70 километров.

До этого портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP) сообщал, что осколок отделился от крупнейшего айсберга 1 февраля.

Специалисты отметили, что другие мегаайсберги распадались на части в течение нескольких недель после потери первых значимых фрагментов.