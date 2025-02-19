SanDisk анонсировала SSD-накопитель объемом 512 ТБ

Подразделение SanDisk компании Western Digital, которое вскоре будет выделено в отдельное предприятие, провело день инвесторов и раскрыло подробности о новых твердотельных накопителях.

© MobiDevices

Американская корпорация SanDisk объявила, что в настоящее время у неё есть модели SSD ёмкостью 128 ТБ. Однако эти модели ещё не выпущены и планируются к выпуску в третьем квартале 2025 года. Затем, в 2026 году, будет выпущена модель ёмкостью 256 ТБ. В 2027 году в продаже появится SSD ёмкостью 512 ТБ.

Эти решения основаны на технологии памяти BiCS8 QLC NAND нового поколения. В будущем компания также планирует предложить SSD-накопитель ёмкостью 1 петабайт (1000 ТБ). Однако точные сроки выпуска этого продукта пока не установлены.

Стоимость новых SSD компания пока не раскрыла.