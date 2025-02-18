В Британии найдено крупнейшее сооружение эпохи викингов

Археологи из исследовательского проекта Grampus Heritage & Training Limited обнаружили деревянное строение эпохи викингов, которое оказалось крупнейшим в своем роде.

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Открытие совершено недалеко от деревни Холм-Сент-Катберт, расположенной в английском графстве Камбрия, информирует Heritage Daily. В этом же районе расположено аббатство, основанное в XII веке нашей эры. В 2022 году здесь заметили следы возделывания сельскохозяйственных культур в далеком прошлом. Исследование планировалось сосредоточить на поисках возможной фермы, существовавшей столетия назад.

Археологи провели геофизическое исследование, включавшее в себя георадарное сканирование ландшафта. Современные технологии позволили без проведения полевых работ выявить следы деревянного здания размером 50 на 15 метров, а также несколько так называемых подземных аномалий и археологических объектов.

В конце 2024 года на основании данных георадарного исследования были проведены полевые раскопки, в ходе которых археологи обнаружили столбовые ямы. Это помогло подтвердить не только факт существования в далеком прошлом крупного деревянного здания, но и его размеры.

Радиоуглеродное датирование раскопанной древесины показало, что сооружение построили в период между 990 и 1040 годами нашей эры, то есть в конце эпохи викингов. Датировка показала, что это здание к не могло быть связано с монастырем и его фермой, поскольку оно оказалось более древним.

" Б о л е е т о г о , э т а д а т а п о з в о л я е т н а м и н т е р п р е т и р о в а т ь з д а н и е к а к " б о л ь ш о й з а л п о з д н е й э п о х и в и к и н г о в " . И э т о с а м о е б о л ь ш о е з д а н и е э п о х и в и к и н г о в , к о т о р о е к о г д а - л и б о б ы л о о б н а р у ж е н о и р а с к о п а н о в Б р и т а н и и " , - с о о б щ а ю т а р х е о л о г и .

В ходе раскопок также были найдены остатки зерносушилки. В частности, сохранились ступеньки, облицованные камнем стены, остатки арки над печью и полукруглой сушильной камеры, возведенной из глины и булыжника.