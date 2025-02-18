В Британии найдено крупнейшее сооружение эпохи викингов

Крупнейшее сооружение эпохи викингов найдено в Британии
Археологи из исследовательского проекта Grampus Heritage & Training Limited обнаружили деревянное строение эпохи викингов, которое оказалось крупнейшим в своем роде.
Открытие совершено недалеко от деревни Холм-Сент-Катберт, расположенной в английском графстве Камбрия, информирует Heritage Daily. В этом же районе расположено аббатство, основанное в XII веке нашей эры. В 2022 году здесь заметили следы возделывания сельскохозяйственных культур в далеком прошлом. Исследование планировалось сосредоточить на поисках возможной фермы, существовавшей столетия назад.
Археологи провели геофизическое исследование, включавшее в себя георадарное сканирование ландшафта. Современные технологии позволили без проведения полевых работ выявить следы деревянного здания размером 50 на 15 метров, а также несколько так называемых подземных аномалий и археологических объектов.
В конце 2024 года на основании данных георадарного исследования были проведены полевые раскопки, в ходе которых археологи обнаружили столбовые ямы. Это помогло подтвердить не только факт существования в далеком прошлом крупного деревянного здания, но и его размеры.
Радиоуглеродное датирование раскопанной древесины показало, что сооружение построили в период между 990 и 1040 годами нашей эры, то есть в конце эпохи викингов. Датировка показала, что это здание к не могло быть связано с монастырем и его фермой, поскольку оно оказалось более древним.
"Более того, эта дата позволяет нам интерпретировать здание как "большой зал поздней эпохи викингов". И это самое большое здание эпохи викингов, которое когда-либо было обнаружено и раскопано в Британии", - сообщают археологи.
В ходе раскопок также были найдены остатки зерносушилки. В частности, сохранились ступеньки, облицованные камнем стены, остатки арки над печью и полукруглой сушильной камеры, возведенной из глины и булыжника.