Ученые опровергли редкость разумной жизни во Вселенной

Новое исследование ставит под сомнение идею о том, что разумная жизнь встречается крайне редко, и предполагает, что эволюция человека была естественным результатом изменения окружающей среды на Земле.

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Исследователи из Пенсильванского университета утверждают, что возникновение сложной жизни, включая человека, не было счастливой случайностью, а было обусловлено планетарными условиями, которые со временем становились все более подходящими.

Это опровергает теорию, которая утверждает, что разумная жизнь маловероятна, поскольку для эволюции человека потребовалась почти половина срока жизни Солнца. Исследователи предполагают, что ключевые события, такие как повышение содержания кислорода в атмосфере, открыли «окна обитаемости», которые сделали возможной сложную жизнь. Вместо того чтобы происходить случайно, эволюция может просто следовать естественным темпам планетарных изменений.

Если это так, то на других планетах с похожими условиями также может зародиться разумная жизнь. Команда планирует проверить свою модель, изучив биосигнатуры в атмосферах экзопланет и выяснив, могли ли ключевые этапы эволюции на Земле происходить несколько раз.