Ученые назвали «катастрофическими» последствия от возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам собеседников издания, сила удара от такого столкновения может уничтожить несколько городов. Как считают ученые, сила взрыва от удара космического тела достигнет от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это превышает мощность взрыва в Хиросиме более чем в 500 раз.

« Т е о р е т и ч е с к и , с т о л к н о в е н и е с о б ъ е к т о м т а к о г о р а з м е р а , д в и ж у щ и м с я с б о л ь ш о й с к о р о с т ь ю , м о ж е т о п у с т о ш и т ь о б л а с т ь в о к р у г т о ч к и с т о л к н о в е н и я н а р а с с т о я н и и д о н е с к о л ь к и х д е с я т к о в к и л о м е т р о в » , — р а с с к а з а л с т а р ш и й а с т р о н о м К о р о л е в с к о й о б с е р в а т о р и и Гринвича Эдвард Блумер.

При этом, если падение произойдет в густонаселенном городе, ударная волна уничтожит большую часть построек в радиусе 13,7 километров, а взрывная волна может выбить стекла и наносить травмы в радиусе уже до 40 километров. Как подчеркнул Блумер, при таком сценарии неизбежны человеческие жертвы. Например, падение YR4 на Нью-Йорк уничтожит почти все городские здания вплоть до Бронкса.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Впрочем, пока что астрономы не знают, по какой именно траектории будет двигаться астероид. Как уточнил Блумер, космическое тело остается «потенциально опасным», поэтому за ним следует установить пристальное наблюдение.

Напомним, что в конце января система раннего предупреждения столкновений с астероидами ATLAS засекла астероид 2024 YR4 — крупное космическое тело, которое может столкнуться с Землей в 2032 году. Международный астрономический союз присвоил ему 3-ю степень опасности по Туринской шкале, что сделало его единственным астероидом, чья степень опасности превышает нулевую.