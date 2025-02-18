Из-за нового майнера пострадали тысячи пользователей Рунета

В России зафиксирован новый вредоносный майнер, маскирующийся под игры в жанре «симулятор». За месяц от вредоносного ПО пострадали уже несколько тысяч человек, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом бесплатных компьютерных игр на торрент-трекерах. Эти троянцы загружали на компьютеры модифицированную версию майнера XMRig. Кампания по распространению началась 31 декабря 2024 года.
Майнер использует значительные ресурсы процессора и видеокарты, что вызывает замедление работы системы, зависания и перегрев компонентов, отметил глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Некоторые майнеры имеют дополнительные модули, такие как стилеры, которые извлекают данные из криптовалютных кошельков, браузеров и других приложений, подчеркнул эксперт.
В результате деятельности вредоносного ПО пользователи могут потерять игровые аккаунты, валюту или данные банковских карт. Также зараженные устройства могут быть включены в ботнет для массовой добычи криптовалюты злоумышленниками.
Для защиты от подобных угроз пользователям рекомендуют установить антивирус с защитой от майнеров, загружать игры только из официальных источников и своевременно обновлять ПО и операционную систему компьютера.