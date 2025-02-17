Amazon отложила ИИ-обновление голосового помощника

Обновление Alexa с поддержкой искусственного интеллекта будет запущено не раньше 31 марта, более чем через месяц после запланированного на 26 февраля дебюта. По данным The Washington Post, задержка связана с тем, что помощник давал неправильные ответы во время тестирования.

Сотрудник Amazon, говоривший на условиях анонимности, подтвердил информацию об отсрочке. Ожидается, что новая Alexa, которая может потребовать подписки, предложит такие функции, как “персонализированное взаимодействие”, запоминание, возможность заказать еду или вызвать такси. Первоначально ее планировалось запустить в качестве бесплатной пробной версии в этом месяце.

Эта задержка последовала за сообщениями о том, что Amazon не может усовершенствовать Alexa с помощью генеративного искусственного интеллекта, о проекте которого она объявила ещё в 2023 году. Тестировщики ранее сообщали о медленных и бесполезных ответах, что отодвинуло ожидаемый запуск в конце 2024 года, а теперь и до марта.