В Китае создали супералмаз

Китайские ученые создали супералмаз, который значительно тверже настоящего камня. Это достижение может привести к прорыву в различных областях промышленности, использующих этот материал.

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Известно, что природные алмазы имеют кубическую решетку (расположение атомов углерода). Но гексагональная кристаллическая структура обеспечивает значительно большую прочность материала. Гексагональный алмаз (HD) носит название лонсдейлит. Он долгое время оставался практически неисследованным из-за низкой чистоты и небольшого размера образцов. Ранее самые твердые алмазы находили только в ударных кратерах метеоритов.

Ученые из Цзилиньского университета впервые смогли синтезировать «хорошо кристаллизованный, почти чистый HD путем нагревания сильно сжатого графита. Они получили высокоструктурированный блок миллиметрового размера, содержащий стопки сверхмалых нанослоев высокой плотности.

Новый супералмаз способен выдерживать нагрев до 1100 градусов Цельсия и обладают твердостью в 155 Гигапаскалей. Для сравнения обычные алмазы выдерживают 700 градусов Цельсия и обладают твердостью в 100 ГПа, то есть HD на 40% прочнее. Высокая термостойкость и твердость материала указывают на большой потенциал для промышленного применения, сообщает Nature Materials.