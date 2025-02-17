Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн 800 тыс. рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

" П о с т а н о в л е н и е м Т а г а н с к о г о р а й о н н о г о с у д а г о р о д а М о с к в ы компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей", - сказано в решении суда.

Как сказано в материалах дела, причиной такого решения стала публикация ряда роликов на YouTube, в том числе с инструкцией по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО. Эти видеоматериалы были выявлены Роскомнадзором во время мониторинга интернета. На требования об удалении роликов в Google не отреагировали, поэтому был составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе заседания суда адвокат Google Павел Багрянцев требовал прекратить дело, так как, по его мнению, протокол и иные материалы дела были оформлены с многочисленными нарушениями.

" К р о м е т о г о , п о у к а з а н н ы м в д е л е с с ы л к а м н и к а к о й з а п р е щ е н н о й и н ф о р м а ц и и в н а с т о я щ и й м о м е н т н е с о д е р ж и т с я " , - с к а з а л о н .

Однако суд его доводы счел неубедительными.

Таганский суд ранее неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.

Как сообщалось, долг компании Google перед Российской Федерацией по административным правонарушениям составил два ундециллиона (цифра с 36 нулями) рублей и увеличивается каждый день из-за просрочек по оплате. При этом возвращение компании на российский рынок возможно только при исполнении решения суда.