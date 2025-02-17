Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн 800 тыс. рублей за публикацию инструкции по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации). Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей", - сказано в решении суда.
Как сказано в материалах дела, причиной такого решения стала публикация ряда роликов на YouTube, в том числе с инструкцией по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО. Эти видеоматериалы были выявлены Роскомнадзором во время мониторинга интернета. На требования об удалении роликов в Google не отреагировали, поэтому был составлен протокол об административном правонарушении.
В ходе заседания суда адвокат Google Павел Багрянцев требовал прекратить дело, так как, по его мнению, протокол и иные материалы дела были оформлены с многочисленными нарушениями.
"Кроме того, по указанным в деле ссылкам никакой запрещенной информации в настоящий момент не содержится", - сказал он.
Однако суд его доводы счел неубедительными.
Таганский суд ранее неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.
Как сообщалось, долг компании Google перед Российской Федерацией по административным правонарушениям составил два ундециллиона (цифра с 36 нулями) рублей и увеличивается каждый день из-за просрочек по оплате. При этом возвращение компании на российский рынок возможно только при исполнении решения суда.