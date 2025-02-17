В Египте открыли новый вид высшего хищника, жившего 30 млн лет назад

В египетской пустыне найден почти полный череп древнего животного Bastetodon syrtos, относящегося к вымершей группе гиенодонтов (Hyaenodonta). Это крупное плотоядное млекопитающее жило 30 млн лет назад и было на вершине пищевой цепи, охотясь на приматов, ранних гиппопотамов и слонов. Открытие, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, помогает глубже понять эволюцию этих древних хищников и их распространение по миру.

В Египте открыли новый вид хищника, жившего 30 млн лет назад
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Оказалось, что Бастетодон принадлежал к группе гиенодонтов — древних хищников, которые появились до современных кошек, собак и гиен. Этот вид был размером с огромного леопарда, имел мощные челюсти и острые зубы, что позволяло ему эффективно охотиться. Череп был найден в Фаюмской впадине, которая ранее была пышным лесом, а теперь является пустыней.

Палеонтолог и ведущий автор исследования Шорук Аль-Ашкар рассказал о моменте открытия:

«Как только мы собирались завершить раскопки, один из членов команды заметил набор больших зубов, торчащих из земли. Его возбужденный крик собрал всю команду это было началом необычайного открытия».

Бастетодон получил свое название в честь египетской богини Бастет, ассоциировавшейся с защитой и кошками. Название также отражает его короткую морду и зубы, напоминающие кошачьи.

Исследование позволило переоценить классификацию гиенодонтов, найденных в Фаюме более 120 лет назад. Команда выделила еще один род — Sekhmetops, названный в честь богини войны Сехмет, ops - означает лицо.

Профессор Мэтт Бортс подчеркивает значимость региона Фаюма:

«Без него мы бы очень мало знали о происхождении африканских экосистем и эволюции млекопитающих, таких как слоны, приматы и гиенодонты».

Что случилось с гиенодонтами?

Хотя гиенодонты долгое время доминировали среди хищников, изменение климата и появление новых конкурентов (предков современных кошек и собак) привели к их вымиранию. Бастетодон и его родственники исчезли, оставив экосистему для других хищников, которые со временем заняли их место.

 

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