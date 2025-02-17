В Египте открыли новый вид хищника, жившего 30 млн лет назад

В египетской пустыне найден почти полный череп древнего животного Bastetodon syrtos, относящегося к вымершей группе гиенодонтов (Hyaenodonta). Это крупное плотоядное млекопитающее жило 30 млн лет назад и было на вершине пищевой цепи, охотясь на приматов, ранних гиппопотамов и слонов. Открытие, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, помогает глубже понять эволюцию этих древних хищников и их распространение по миру.

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Оказалось, что Бастетодон принадлежал к группе гиенодонтов — древних хищников, которые появились до современных кошек, собак и гиен. Этот вид был размером с огромного леопарда, имел мощные челюсти и острые зубы, что позволяло ему эффективно охотиться. Череп был найден в Фаюмской впадине, которая ранее была пышным лесом, а теперь является пустыней.

Палеонтолог и ведущий автор исследования Шорук Аль-Ашкар рассказал о моменте открытия:

« К а к т о л ь к о м ы с о б и р а л и с ь з а в е р ш и т ь р а с к о п к и , о д и н и з ч л е н о в к о м а н д ы з а м е т и л н а б о р б о л ь ш и х з у б о в , т о р ч а щ и х и з з е м л и . Е г о в о з б у ж д е н н ы й к р и к с о б р а л в с ю к о м а н д у – э т о б ы л о н а ч а л о м н е о б ы ч а й н о г о о т к р ы т и я » .

Бастетодон получил свое название в честь египетской богини Бастет, ассоциировавшейся с защитой и кошками. Название также отражает его короткую морду и зубы, напоминающие кошачьи.

Исследование позволило переоценить классификацию гиенодонтов, найденных в Фаюме более 120 лет назад. Команда выделила еще один род — Sekhmetops, названный в честь богини войны Сехмет, ops - означает лицо.

Профессор Мэтт Бортс подчеркивает значимость региона Фаюма:

«Без него мы бы очень мало знали о происхождении африканских экосистем и эволюции млекопитающих, таких как слоны, приматы и гиенодонты».

Что случилось с гиенодонтами?

Хотя гиенодонты долгое время доминировали среди хищников, изменение климата и появление новых конкурентов (предков современных кошек и собак) привели к их вымиранию. Бастетодон и его родственники исчезли, оставив экосистему для других хищников, которые со временем заняли их место.