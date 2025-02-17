В Египте открыли новый вид хищника, жившего 30 млн лет назад

В Египте открыли новый вид высшего хищника, жившего 30 млн лет назад
В египетской пустыне найден почти полный череп древнего животного Bastetodon syrtos, относящегося к вымершей группе гиенодонтов (Hyaenodonta). Это крупное плотоядное млекопитающее жило 30 млн лет назад и было на вершине пищевой цепи, охотясь на приматов, ранних гиппопотамов и слонов. Открытие, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, помогает глубже понять эволюцию этих древних хищников и их распространение по миру.
Оказалось, что Бастетодон принадлежал к группе гиенодонтов — древних хищников, которые появились до современных кошек, собак и гиен. Этот вид был размером с огромного леопарда, имел мощные челюсти и острые зубы, что позволяло ему эффективно охотиться. Череп был найден в Фаюмской впадине, которая ранее была пышным лесом, а теперь является пустыней.
Палеонтолог и ведущий автор исследования Шорук Аль-Ашкар рассказал о моменте открытия:
«Как только мы собирались завершить раскопки, один из членов команды заметил набор больших зубов, торчащих из земли. Его возбужденный крик собрал всю команду – это было началом необычайного открытия».
Бастетодон получил свое название в честь египетской богини Бастет, ассоциировавшейся с защитой и кошками. Название также отражает его короткую морду и зубы, напоминающие кошачьи.
Исследование позволило переоценить классификацию гиенодонтов, найденных в Фаюме более 120 лет назад. Команда выделила еще один род — Sekhmetops, названный в честь богини войны Сехмет, ops - означает лицо.
Профессор Мэтт Бортс подчеркивает значимость региона Фаюма:
«Без него мы бы очень мало знали о происхождении африканских экосистем и эволюции млекопитающих, таких как слоны, приматы и гиенодонты».
Что случилось с гиенодонтами?
Хотя гиенодонты долгое время доминировали среди хищников, изменение климата и появление новых конкурентов (предков современных кошек и собак) привели к их вымиранию. Бастетодон и его родственники исчезли, оставив экосистему для других хищников, которые со временем заняли их место.