Маск представил нейросеть Grok-3

Компания xAI, основанная Илоном Маском, представила свою новую модель искусственного интеллекта — Grok 3.

По предварительным данным, эта нейросеть намного мощнее, чем известные модели, такие как Gemini 2 Pro от Google DeepMind, DeepSeek V3, Claude 3.5 от Anthropic и даже GPT-4o от OpenAI.

Что такое Grok 3?

Grok 3 — это улучшенная версия Grok 2. Новая модель стала быстрее, умнее и точнее. Теперь она лучше понимает сложные вопросы, даёт более подробные ответы и работает в реальном времени.

Маск называет её «мощнейшей нейросетью в истории». Ранее он отмечал, что Grok 3 обладает впечатляющими способностями к логическому рассуждению и превосходит все существующие аналоги.

В ходе видеоконференции на Всемирном правительственном саммите в Дубае Маск заявил, что Grok 3 «пугающе умен». Он подчеркнул, что модель была обучена на синтетических данных, что позволяет ей анализировать свои ошибки и достигать логической последовательности в ответах.

Обгонит ли Grok 3 конкурентов?

Grok 3 уже доступен пользователям по всему миру и полностью бесплатен. В рамках презентации разработчики продемонстрировали возможности модели, где Grok 3 без труда создал гибрид игр «Тетрис» и «Три в ряд». Кроме того, Маск объявил о запуске игровой ИИ-студии, которую возглавит Grok.

Ранее Grok 2 уже показывал отличные результаты, обгоняя такие модели, как Claude 3.5 Sonnet и GPT-4-Turbo. С выходом Grok 3 компания xAI надеется ещё больше укрепить свои позиции.

Но борьба на рынке ИИ продолжается. Недавно DeepSeek представила бесплатную версию GPT-5, а OpenAI, Google и Anthropic активно работают над новыми обновлениями. Однако xAI делает ставку на интеграцию Grok 3 с платформами Илона Маска, такими как X*, автомобили Tesla и роботы Optimus. Это может дать Grok 3 уникальное преимущество.

Какие версии Grok 3 существуют?

Grok 3 представлен в нескольких вариантах. Например, Grok 3 Mini отвечает быстрее, но иногда менее точно. Некоторые функции новой модели пока тестируются, но уже начали распространяться с понедельника.

По данным xAI, Grok 3 превосходит GPT-4o в тестах на знание математики (AIME) и науки (GPQA). Также ранняя версия Grok 3 показала хорошие результаты в Chatbot Arena — тесте, где пользователи сравнивают разные модели ИИ и голосуют за лучшие ответы.

Выход Grok 3 показывает, что Илон Маск серьёзно настроен конкурировать в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли xAI изменить ситуацию на рынке ИИ и составить конкуренцию OpenAI и Google.

*заблокирован по решению Роскомнадзора